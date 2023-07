Libano, nessun razzo ha colpito il territorio israeliano

(ANSAmed) - BEIRUT, 6 LUG - Media libanesi fanno sapere stamani che nessuno dei due razzi sparati dal sud del Libano verso il territorio israeliano ha colpito il territorio israeliano. Per il momento i lanci di razzi dal Libano non sono stati rivendicati. In precedenza si era riferito di un solo razzo esploso dal sud del Libano verso Israele, nel settore orientale della Linea Blu di demarcazione con Israele.



Successivamente, fonti della sicurezza militare libanese, citate in forma anonima dai media, hanno riferito di un secondo razzo sparato dal Libano verso il territorio israeliano. Media israeliani e libanesi hanno riferito in seguito della risposta dell'artiglieria israeliana con bombardamenti in territorio libanese nelle aree agricole e pressoché disabitate di Kfar Shuba e Mazraa Halta, sempre nel settore orientale della Linea Blu. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed