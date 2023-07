Tunisia: rafforzata la sicurezza a Sfax dopo gli scontri

TUNISI - Alti funzionari della gendarmeria e della Guardia nazionale tunisina si sono recati a Sfax, dove la presenza della sicurezza è stata rafforzata in seguito all'omicidio di un abitante due giorni fa in scontri tra residenti e migranti subsahariani. Lo rende noto la Guardia nazionale di Tunisi in una nota, dando anche conto dell'avvio di una campagna di controlli che ha portato negli ultimi giorni al fermo di 300 migranti di vari Paesi dell'Africa subsahariana nella regione di Sfax.

Sfax, nella Tunisia centro-orientale, è il punto di partenza di un gran numero di clandestini verso l'Italia. I suoi abitanti protestano regolarmente contro la presenza di migranti irregolari nella loro città e ne chiedono l'allontanamento.

Ieri, è stata la terza notte di tensioni e scontri tra residenti locali e migranti subsahariani: la strada per Sfax è stata bloccata la strada con pneumatici dati alle fiamme e fitto susseguirsi di sassaiole.Durante una visita alla sede del ministero dell'Interno a Tunisi, il presidente Kais Saied ha parlato della situazione a Sfax "dopo l'atto criminale che vi è avvenuto", si legge in un comunicato della presidenza.

La Tunisia "non accetta che chi non rispetta le sue leggi risieda sul suo territorio, né che sia Paese di transito (verso l'Europa) o terra di reinsediamento per i cittadini di alcuni Paesi africani", ha detto. Per Saied dietro l'immigrazione clandestina ci sono "reti criminali" che mirano a turbare la "pace sociale in Tunisia". Secondo Romdane Ben Amor, portavoce del Forum per i diritti economici e sociali (Ftdes), ong locale che segue le questioni migratorie in Tunisia, l'attuale tensione a Sfax era tuttavia "prevista" e chiede un discorso "che rassereni gli animi".