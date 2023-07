Patrick Zaki si è laureato con 110 e lode

(ANSAmed) - BOLOGNA, 05 LUG - Patrick Zaki si è laureato con il voto di 110 e lode alla laurea magistrale Gemma in Women's e Gender studies dell'Università di Bologna. La cerimonia di proclamazione è avvenuta in collegamento dall'Egitto, visto che il ricercatore, coinvolto in una vicenda giudiziaria nel suo Paese che ha portato anche al suo arresto, non ha ottenuto il permesso di andare a Bologna per discutere la tesi.



"E stato un percorso difficile, oggi siamo molto felici, oggi è un giorno di festa, ma la festa vera la faremo quando ti potremo abbracciare a Bologna", ha detto, rivolgendosi a Zaki, il rettore dell'Università di Bologna Giovanni Molari, presente alla proclamazione della laurea magistrale.



"Sono grato a tutti, sono fortunato ad essere uno studente dell'Università di Bologna, e ringrazio le istituzioni, la città e tutti coloro che mi sono stati vicino, spero presto di essere lì con voi". Così Patrick Zaki commenta la sua laurea magistrale in Letterature moderne comparate post coloniali curriculum Gemma con la votazione di 110 con lode. Molto emozionato, ha tenuto un breve discorso in inglese collegato dall'Egitto. Ha discusso una tesi in Media giornalismo e impegno pubblico. Nel ringraziare ha citato Nelson Mandela: "sembra sempre impossibile finché non viene fatto, questa frase si avvicina molto al mio caso", ha detto.



Presenti all'università anche alcuni amici e colleghi del percorso di studi. Tra loro, la fidanzata, che si è sciolta in un pianto durante la proclamazione di Zaki. Poco dopo è toccato anche a lei discutere la tesi e laurearsi alla magistrale sempre nel curriculum Gemma, come lo studente egiziano. La ragazza in presenza, Patrick a distanza. E' uscita dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne sorridente, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai cronisti. Ha parlato invece, Nour, un amico di Zaki: "Tutti noi siamo molto felici per la laurea di Patrick, ma siamo dispiaciuti che non sia potuto essere qui solo perché ha scritto un articolo sui diritti umani e così ha perso un momento molto importante per lui - ha commentato - La nostra grande felicità non è legata solo alla laurea ma alla sua forza, con la quale ha affrontato gli ultimi anni. Anche ora ci sta insegnando come continuare a battersi per i suoi diritti e per i diritti degli altri". (ANSAmed).





