(ANSAmed) - TEL AVIV, 05 LUG - Tutte le truppe israeliane hanno lasciato Jenin in Cisgiordania completando il ritiro cominciato ieri sera. Lo ha detto il portavoce dell'esercito Daniel Hagari secondo cui gli obiettivi dell'operazione sono stati raggiunti. Hagari ha aggiunto che le truppe resteranno in allerta "in modo da essere preparate per quello che occorre".



"La lotta contro il terrorismo non è finita ma la nostra situazione - ha notato - è migliore ora che il campo (profughi, ndr) ha perso capacità". (ANSAmed).





