Le migrazioni tra difficoltà, potenzialità e nuove prospettive

(ANSAmed) - ROMA, 04 LUG - Un network internazionale guidato da suore di tutto il mondo, con l'obiettivo di fare rete e trovare insieme risposte a sfide urgenti e complesse della nostra epoca: questo, nelle parole di suor Patricia Murray, segretaria esecutiva dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali, il senso del Sister-led Dialogue on Migration, che ha visto le suore della UISG riunirsi ieri a Roma con nuovi partner per dare spazio al dialogo sulle migrazioni, analizzandone esigenze e potenzialità.



"I nostri Sister-led Dialogues ci permettono di portare al medesimo tavolo esperienze e competenze diverse e trasversali, per sostenere le comunità vulnerabili nell'affrontare alcune delle sfide di sviluppo più urgenti del nostro tempo, come quelle legate ai fenomeni migratori. Sono appuntamenti molto importanti perché, attraverso il confronto di diversi vissuti e il ricco scambio di riflessioni, ci consentono di conoscere bisogni, istanze ed esperienze da tutto il mondo, così da modellare le conversazioni sullo sviluppo internazionale attorno ai bisogni delle comunità locali", si legge in una nota dell'organizzazione.



L'incontro, che si inserisce all'interno dell'iniziativa UISG Sisters Advocating Globally, realizzata in collaborazione con il Global Solidarity Fund, è stato un prezioso momento di confronto e ha preso le mosse da tre tematiche chiave: l'analisi delle cause profonde della migrazione in un'economia globale, il ruolo dell'assistenza umanitaria e dei diritti umani e, infine, quello dello sviluppo umano integrale e della coesione sociale nei Paesi di arrivo. La giornata si è conclusa con la visita al progetto d'accoglienza Chaire Gynai (dal greco, "Benvenuta, donna"), nato da una richiesta di papa Francesco e abbracciato dalla Fondazione Scalabriniana della Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo, rivolto a donne rifugiate con bambini e a donne migranti che si trovano in situazione di vulnerabilità.



Nell'ultimo decennio vi è stato un incremento delle migrazioni in tutte le aree del mondo, causato da squilibri socioeconomici, politici e climatici che portano inevitabilmente le persone a cercare altrove condizioni di vita migliori. A pochi giorni dal decimo anniversario del viaggio di Papa Francesco a Lampedusa, la storica visita dell'8 luglio 2013 in memoria dei naufraghi del Mediterraneo, le cronache continuano a registrare decine di naufragi, la più tragica delle conseguenze a cui i flussi migratori possono portare. Su questo fenomeno di portata epocale la UISG vuole fornire risposte quanto più concrete: nei prossimi mesi verrà presentato e pubblicato un policy brief, contenente una serie di raccomandazioni emerse nel corso dell'incontro di ieri, che verrà proposto alle suore di tutto il mondo come strumento di lavoro e diffuso ai partner come documento di riferimento. (ANSAmed).





