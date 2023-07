Auto travolge passanti in un attentato a Tel Aviv, '5 feriti'

TEL AVIV - Almeno 5 persone sono state ferite, tra cui una donna in gravi condizioni, da un'auto che li ha travolti alla fermata di un autobus nella parte nord di Tel Aviv alla quale sono seguiti degli spari. Lo riferisce la polizia secondo cui si tratta di un attentato. Secondo i media, una fonte della polizia ha detto che l'attentatore che era alla guida dell'auto è stato neutralizzato e ucciso da un civile che era sul posto. Si tratta di Abed al-Wahab Khalaila (20 anni) del villaggio di as-Samu nei pressi di Hebron in Cisgiordania e senza permesso di ingresso in Israele. Sarebbe un parente di Hassim Khalaila (o Halaila) indicato in un primo momento come autore dell'attacco ma estraneo alla vicenda.Hamas da Gaza, citata dai media, ha inneggiato all'attentato definendolo "un'eroica vendetta" per l'operazione militare a Jenin.

Il capo della polizia di Tel Aviv Ami Eshed ha poi detto ai cronisti che ''non c'e' dubbio che si sia trattato di un attentato''. ''Dopo aver travolto i passanti - ha aggiunto - l'assalitore li ha anche pugnalati''. Sulla zona volteggia un elicottero della polizia. Secondo Eshed ''e' infatti necessario verificare che l'assalitore non avesse complici''.