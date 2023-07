(ANSAmed) - RABAT, 03 LUG - Al termine di Eid al-Adha, la Festa del Sacrificio musulmana, oltre 36mila tonnellate di rifiuti sono state raccolte nei primi due giorni di festa, a Casablanca, che con i suoi 9 milioni di abitanti rappresenta una delle città più popolose del Marocco. La metropoli aveva lanciato nelle settimane precedenti una campagna di mobilitazione per cercare di limitare i danni, con la distribuzione di 120 tonnellate di sacchi di plastica bio e cartelloni pubblicitari nei 16 quartieri della capitale economica del regno.



Influencer e media hanno spinto verso una sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti. Le carcasse dei montoni sgozzati per il rito del sacrificio si sono comunque accatastate nelle vie di Casablanca e sono stati necessari 860 mezzi di raccolta rifiuti e 5.400 agenti per portare alle discariche pelli e avanzi, aumentati del 12 per cento rispetto all'anno scorso. (ANSAmed).





