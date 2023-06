(ANSAmed) - TUNISI, 30 GIU - Il numero di vittime della strada in Tunisia è aumentato di oltre il 29% dal primo gennaio al 26 giugno di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo si evince dalle ultime statistiche dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza stradale (Onsr) secondo cuiil numero di morti in incidenti stradali è salito a 548, rispetto ai 422 registrati nello stesso periodo dell'anno scorso. Secondo la stessa fonte, il numero di infortuni è invece diminuito del 6,5% a 2.546, rispetto ai 2.723 dello stesso periodo del 2022. La disattenzione è stata la principale causa di incidenti in Tunisia (42%), seguita dalla velocità (oltre il 15%), dal mancato rispetto ordine precedenza (oltre l'8%) e dal mancato mantenimento della corsia di destra (oltre il 6%).



Tra le principali cause di incidenti stradali in Tunisia figurano il mancato rispetto della segnaletica stradale, la guida in stato di ebbrezza, i sorpassi vietati, le invasioni di corsia. (ANSAmed).





