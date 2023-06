Cisgiordania: arresti amministrativi per 4 ultrà ebrei

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 GIU - Il ministro della difesa Yoav Gallant ha ordinato arresti amministrativi - ossia non convalidati da un giudice - nei confronti quattro ultrà coinvolti in recenti episodi di violenza compiuti da coloni ebrei in villaggi della Cisgiordania, in ritorsione ad un grave attentato. I quattro, secondo quanto ha appreso la radio pubblica Kan, "hanno messo in pericolo la vita di palestinesi innocenti e hanno bruciato automobili". Due di essi dovranno scontare sei mesi di detenzione, mentre altri due saranno reclusi per quattro mesi. Un quinto ultrà, che era stato arrestato con loro, è stato nel frattempo rilasciato.



In un intervento in parlamento, Gallant ha affermato oggi che in via generale i coloni ebrei in Cisgiordania sono una popolazione rispettosa della legge. "Al loro fianco agisce però un gruppo che infrange l'ordine e la legge. Si tratta di un gruppo moto pericoloso, che è condannato dai dirigenti dei coloni. Tuttavia questo gruppo sta crescendo". "La cosa - ha proseguito - mi preoccupa, così come preoccupa il primo ministro, il capo di stato maggiore e lo Shin Bet (sicurezza interna, ndr). Io non permetterò - ha proseguito - che si crei una situazione in cui noi ci comportiamo come i nostri nemici.



Questo non è il comportamento del popolo della Bibbia. Siamo di fronte ad un fenomeno sociale pericoloso, e dobbiamo combatterlo". (ANSAmed).





