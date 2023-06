(ANSAmed) - ROMA, 27 GIU - Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto nella notte fra lunedi e martedi un edificio residenziale nella città di Ajman, negli Emirati arabi. Secondo fonti di polizia citate dalla Bbc, i residenti sono stati evacuati dalle squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite a spegnere le fiamme e non si registra nessun ferito.



L'incendio è scoppiato nella Torre 02 del complesso Ajman One e diverse squadre dei vigili del fuoco si sono recate d'urgenza sul posto per spegnere il rogo, assieme a quelle della protezione civile e della polizia, e sono riuscite a controllare e spegnere l'incendio dopo alcune ore.



Un rogo nel 2016 nello stesso complesso distrusse due grattacieli residenziali. (ANSAmed).





