Siccità: migliora tasso riempimento dighe in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 27 GIU - Le piogge delle ultime settimane hanno migliorato di qualche punto percentuale il tasso di riempimento generale delle dighe in Tunisia che ha raggiunto il 36,7% alla data del 15 giugno scorso, con tassi di circa il 42,6% al nord, il 16,6% al centro e il 9,2% a Capo Bon. Lo ha riferito l'Osservatorio nazionale per l'agricoltura (Onagri) nel suo ultimo bollettino.



Le dighe di Sidi Salem e Sidi Barrak hanno registrato tassi rispettivamente del 36,6% e del 51,5%. Le dighe Barbara e Moula hanno registrato tassi rispettivamente del 101% e del 100%.



Secondo la stessa pubblicazione, le riserve complessive delle dighe hanno raggiunto 850,4 milioni di m3 il 15 giugno 2023, rispetto ai 1077,2 milioni di m3 dello stesso periodo del 2022.



Le riserve complessive della dighe del Paese al 15 giugno 2023 erano quindi inferiori del 25,7% rispetto alla media dello stesso giorno negli ultimi tre anni, pari a 1144,1 milioni di m3. Queste riserve sono risultate essere così distribuite: 90,5% al nord, 8,8% al centro e 0,7% a Cap Bon. Nel periodo dal 1 settembre 2022 al 15 giugno 2023, le precipitazioni nel Paese sono state di 154,1 mm, con le quantità più elevate registrate nel nord. Le precipitazioni pari a 56,3 mm nel mese di maggio e 12,3 mm nella prima metà di giugno hanno contribuito a ridurre il deficit piovoso rispetto alla media del periodo. Tale disavanzo varia tra il 22% nella regione settentrionale e il 45% nella regione sud-occidentale. Secondo Onagri, il tasso di riempimento delle dighe a livello nazionale è stato del 30,3% nel periodo dal 1 settembre 2022 al 18 maggio 2023. Di fronte a questa situazione critica, lo scorso marzo il ministero dell'Agricoltura, delle risorse idrauliche e della pesca tunisino ha deciso di vietare temporaneamente alcuni usi dell'acqua e di introdurre un sistema di razionamento programmato, per far fronte alla carenza idrica nel Paese. È ancora vietato, fino a settembre, utilizzare l'acqua potabile distribuita dalle reti della Société Nationale d'Exploitation et de distribution des Eaux (Sonede) per scopi agricoli, pulizia di spazi pubblici e lavaggio auto. (ANSAmed).





