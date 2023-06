(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GIU - Un razzo, lanciato dall'area di Jenin verso il territorio israeliano, è esploso in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere l'esercito spiegando che "il razzo non costituito un minaccia per le comunità della zona". Le forze di sicurezza sono arrivate sul posto - ha continuato -, hanno cominciato le ricerche e stanno indagando. Secondo alcuni media il lancio è stato rivendicato dalle 'Brigate Al Ayash', gruppo ritenuto vicino ad Hamas ma non c'è conferma da parte dell'esercito. (ANSAmed).





