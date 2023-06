Tunisia perde posizioni nella classifica del Global Gender Gap

TUNISI - La Tunisia si piazza al sesto posto nella regione Mena e al 128esimo a livello globale nell'indice Global Gender Gap 2023, in calo di 8 posizioni rispetto allo scorso anno, con un punteggio del 64,2%, in diminuzione dell'1% rispetto a un anno fa.

La 17a edizione del rapporto annuale Global Gender Gap pubblicato il 21 giugno scorso dal World Economic Forum confronta la parità di genere in 146 nazioni, fornendo una base per una solida analisi tra Paesi. A condurre il sondaggio per conto della Tunisia, l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (Iace), in qualità di partner ufficiale del World Economic Forum. Quattro i fattori chiave analizzati ogni anno dal Global Gender Gap Index per confrontare lo stato attuale e l'evoluzione della parità di genere, ovvero partecipazione economica e opportunità, livello di istruzione, salute e sopravvivenza e responsabilizzazione politica. La Tunisia è al 10mo posto nella regione Mena e al 138mo a livello mondiale, con un punteggio del 45,1% per partecipazione economica e opportunità. Per livello di istruzione, la Tunisia si colloca all'11mo posto nella regione Mena e al 117mo nel mondo, con un punteggio del 95%.

Secondo il rapporto, il Paese ha raggiunto la parità di genere sia nell'istruzione secondaria che in quella superiore, ma si colloca al 121mo posto in termini di tassi di alfabetizzazione. Per quanto riguarda la salute e la sopravvivenza, la Tunisia si piazza seconda nella regione Mena e 81esima a livello globale, con un punteggio del 96,6%. Questo sottoindice offre una panoramica del divario di salute tra donne e uomini utilizzando due indicatori: il rapporto tra i sessi alla nascita e il divario tra l'aspettativa di vita sana in buona salute di donne e uomini. In base a questo studio, la Tunisia ha raggiunto la parità nel rapporto tra i sessi alla nascita, mentre in termini di aspettativa di vita in buona salute, è 92esima.

Secondo il rapporto, basato sui cambiamenti nei punteggi medi globali per ciascun sottoindice, al ritmo attuale di progresso, ci vorranno 162 anni per colmare il divario di genere nel potere politico, 169 anni per colmare il divario di genere nella partecipazione economica e opportunità e 16 anni per colmare il divario di genere nel livello di istruzione.