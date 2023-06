Pelli di montone sprecati ogni anno in Algeria per Eid al-Adha

(ANSA) - ALGERI, 26 GIU - Dei milioni di montoni che ogni anno vengono sacrificati in Algeria per l'Eid al-Adha, l'islamica 'Festa del sacrificio', l'economia del Paese maghrebino beneficia solo di un piccolo numero di pelli di questi ruminanti, nonostante il loro valore complessivo sia stimato in decine di milioni di dollari. E il destino della maggior parte di questi tessuti animali è quello di essere bruciati o di decomporsi all'aperto con odori sgradevoli che si diffondono in città e villaggi.



La caratteristica principale dell'Eid al-Adha, la festa religiosa più importante per i musulmani dopo quella di fine Ramadan, è proprio la macellazione di montoni. Il rituale deriva dall'episodio coranico, analogo a quello biblico della Genesi, secondo il quale il Profeta Abramo vide in sogno che stava per sacrificare il proprio figlio Ismail (Isacco), e quando gliene parlò, il ragazzo disse: "Oh, padre mio, fai come ti hanno ordinato, mi troverai, se Dio vuole, tra i pazienti". Quando il Profeta stava per immolare suo figlio, Dio gli disse "Oh Abramo, tu hai creduto alla visione" e lo ricompensò con un montone da sacrificare al posto del figlio.



La maggior parte degli algerini, per questa occasione, offre in sacrificio un montone, mentre una minoranza preferisce vitelli, capre o cammelli, soprattutto nel sud del Paese.



Secondo le statistiche del Ministero dell'Agricoltura, in Algeria ci sono circa 20 milioni di capi di ovini, la maggior parte dei quali si trova nelle regioni steppiche, province interne che si estendono dai confini con la Tunisia, a est fino, al Marocco, a ovest. Ogni Eid vengono sgozzati più di 4,5 milioni di capi in tutto il Paese.



Da anni il ministero dell'Industria, in coordinamento con quello dell'Agricoltura, cerca di raccogliere le pelli di montone dopo ogni festa, per sfruttarle in particolare nell'industria calzaturiera o per l'esportazione. Secondo datate stime del dicastero, il valore della pelle gettata via ogni Eid ammonta ad almeno 4 milioni di dollari.



Il dicastero giovedì 22 giugno ha annunciato l'avvio di una campagna di sensibilizzazione per raccogliere le pelli in tutto il Paese allo scopo di "promuovere le industrie tessili e del cuoio " e anche di "preservare l'ambiente". Il ministero ha invitato i cittadini ad assicurarsi che le pelli restino integre durante la scuoiatura, a evitare di lavarle in acqua e, fra l'altro, a lasciarle in aree designate per la raccolta.



In questo contesto, Messaoud Khenifar, proprietario di una conceria di pelli nella città di El Milia, nella provincia costiera di Jijel, nell'est dell'Algeria, ha confermato che la ricchezza rappresentata dalla pelle di montone viene sprecata ogni anno in occasione dell'Eid al-Adha.



Khenifar ha spiegato che le persone non sanno come scuoiare correttamente le pelli: il che le porta a strapparle, dato che la maggior parte delle operazioni viene effettuata in modo tradizionale in casa. "La pelle strappata significa che non è utilizzabile e dovrebbe essere buttata o distrutta", ha ricordato.



L'imprenditore ha aggiunto che uno dei motivi dello spreco di questa ricchezza è anche la carenza di mattatoi in Algeria, che sono solo circa 360 e non possono far fronte all'enorme domanda concentrata nei giorni dell'Eid.



Il titolare della conceria ha sottolineato che i suoi prodotti vengono esportati anche in Italia e altri Paesi e il fatturato nazionale delle vendite all'estero, prima della pandemia di Covid-19, raggiungeva in alcuni anni i 40 milioni di dollari. (ANSA).





