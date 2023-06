Previsti oltre 2 milioni di fedeli per l'Hajj a La Mecca

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Grandissima affluenza di fedeli musulmani in Arabia Saudita per l'inizio dell'Hajj, il pellegrinaggio verso La Mecca, che per la prima volta dalla fine delle restrizioni Covid vede la partecipazione di oltre due milioni di persone.



A partire dal 2020, infatti, a causa della pandemia il governo saudita aveva imposto un limite massimo di visitatori, allentando poco a poco le misure fino ad arrivare a un numero consentito di un milione di pellegrini. Ora, invece, non ci sono più limitazioni sanitarie sebbene persista l'obbligo di vaccinazione.



L'Hajj avrà ufficialmente inizio tra domenica sera e lunedì per finire il 1 luglio, ma intanto le strade della città sono già affollate di fedeli. "Più di due milioni di pellegrini verranno da più di 160 paesi per il più grande raduno musulmano della storia", ha dichiarato il ministro saudita incaricato dei pellegrinaggi, Tawfiq Al-Rabiah, in un video diffuso su Twitter.



Per l'Arabia Saudita il pellegrinaggio non è soltanto un raduno religioso ma rappresenta una sfida logistica importante sia dal punto di vista dei trasporti che dell'accoglienza. Dal 2019 è stata lanciata un'iniziativa chiamata "Makkah Route" (la strada della Mecca), che offre ai pellegrini la possibilità di arrivare nell'hotel prescelto con appositi bus dall'aeroporto, e di ricevere i bagagli direttamente in struttura. (ANSA).





