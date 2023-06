Dubai lancia un francobollo commemorativo per COP28

(ANSAmed) - ROMA, 23 GIU - La Emirates Post Group Company e il ministero della Cultura e della Gioventù hanno lanciato un'iniziativa che invita i giovani a disegnare un francobollo commemorativo per celebrare l'ospitalità degli Emirati alla 28esima Conferenza Onu sui cambiamenti climatici, meglio conosciuta come COP28 che si terrà all'Expo City di Dubai a novembre. Lo rende noto il quotidiano emiratino The National.



I disegni saranno valutati al momento da una giuria di esperti e i migliori tre riceveranno un premio in denaro. I candidati interessati a partecipare possono registrarsi per partecipare all'iniziativa entro il 3 luglio attraverso un sito web.



"I giovani sono la forza trainante della creatività, dell'innovazione e della lungimiranza futura. Per questo motivo, Emirates Post Group e il ministero della Cultura e della Gioventù hanno unito le forze per incoraggiare i giovani a partecipare alla creazione del francobollo commemorativo", ha detto il sottosegretario del ministero della Cultura e della Gioventù, Mubarak Al Nakhi.



"Gli Emirati che ospitano la COP28 rappresentano una pietra miliare significativa nel percorso della nostra nazione per combattere il cambiamento climatico e guidare la sostenibilità su scala globale. In quanto simbolo di storia e cultura, i francobolli hanno un valore enorme nel catturare e preservare momenti significativi e noi di Emirates Post Group siamo onorati di lanciare questa iniziativa che commemorerà questo evento globale e storico", ha sottolineato Abdulla Mohammed Alashram, Ceo di Emirates Post Group. (ANSAmed).





