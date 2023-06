Cisgiordania: dopo violenze, arrestati 3 ultrà ebrei

TEL AVIV - Tre estremisti ebrei di destra sono stati arrestati dallo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno, dopo un'ondata di violenze da parte di coloni in diversi villaggi palestinesi della Cisgiordania. Lo ha riferito la radio militare secondo cui agli arrestati è stato negato il permesso di incontrare avvocati. L'emittente prevede che altri ultrà saranno sottoposti ad arresti amministrativi, ossia non convalidati da un giudice.

Le violenze dei coloni hanno preso forma dopo i funerali di quattro israeliani uccisi questa settimana in un attentato palestinese ad Eli (Cisgiordania). Diversi villaggi palestinesi sono stati attaccati da facinorosi, che hanno appiccato fuoco a case e ad automobili in sosta. Ad Urif, secondo la radio militare, un colono ha prelevato da una casa una copia del Corano, ha strappato alcune pagine e le ha gettate in strada.

Nello stesso villaggio altri coloni hanno attizzato un incendio in una scuola e alcune classi sono bruciate. In parallelo, ha aggiunto l'emittente, altri coloni hanno eretto in varie zone della Cisgiordania sette avamposti illegali. Finora l'esercito non ha ricevuto dai vertici politici l'ordine di smantellarle.