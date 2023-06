Tunisia: scarcerato il giornalista El Heni

(ANSAmed) - TUNISI, 22 GIU - Il pubblico ministero di Tunisi ha deciso questa mattina la scarcerazione del giornalista Zied El Heni ritenendo che "gli elementi a disposizione non fossero sufficienti per avviare il procedimento". Lo ha dichiarato ai media il suo avvocato Nafaâ Laribi, precisando che il suo assistito è stato interrogato su una pubblicazione del giornalista Chahrazed Akacha che verteva su una definizione del reato di oltraggio al Capo dello Stato.



El Heni, che dovrebbe comparire davanti al giudice in stato di libertà, ha definito la sua carcerazione "una pagliacciata giudiziaria" e un tentativo fallito di intimidazione. Ha poi difeso la categoria dei giornalisti dichiarando: "Non temiamo nulla, abbiamo una professione nobile, principi e un futuro da difendere. La nostra voce è preminente perché abbiamo un unico obiettivo: la verità, una stampa obiettiva che rompa con la propaganda". (ANSAmed).





