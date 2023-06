Migranti: altri due sbarchi con 45 a Lampedusa

(ANSAmed) - LAMPEDUSA, 22 GIU - Quarantacinque migranti sono giunti a Lampedusa, dopo che le piccole imbarcazioni sulle quali viaggiavano sono state soccorse dalla motovedetta Bs0120 della Guardia di Finanza. Salgono così a sei, con un totale di 213 persone, gli approdi sull'isola a partire dalla mezzanotte.



Sugli ultimi due natanti, partiti da Sfax e Chebba in Tunisia, c'erano rispettivamente 37 (4 donne) e 8 persone originarie di Guinea, Mali, Camerun, Sud Sudan, Costa d'Avorio e Tunisia.



Hanno riferito d'aver pagato da 1500 a 2500 dinari a testa per la traversata.



Intanto, la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento per oggi di 563 degli 807 migranti presenti nell'hotspot di Lampedusa. In 203 verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che in serata giungerà a Porto Empedocle. Altre 360 persone saranno trasferite con il traghetto di linea della sera. (ANSAmed).





