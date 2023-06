Le proposte di Save The Children sui minori migranti soli

ROMA - Sistema europeo strutturato di ricerca e soccorso in mare, monitoraggio indipendente delle frontiere, potenziamento della prima accoglienza, educazione e partecipazione siano priorità per la protezione e l'accoglienza dei minori migranti non accompagnati. Sono le proposte di Save The Children per la piena attuazione della legge n. 47 del 2017 che presenta in occasione del convegno 'Proteggere e sostenere i percorsi di crescita: quale accoglienza per i minori stranieri non accompagnati?' in corso oggi a Roma.

A maggio 2023 - ricorda l'organizzazione - i minori non accompagnati accolti in Italia risultavano essere 20.510, di questi 3.881 sono bambini e bambine fino ai 14 anni di età.

Dall'inizio del 2023 fino a metà giugno sono oltre 6mila i minori stranieri non accompagnati arrivati nel nostro Paese dopo aver attraversato il Mediterraneo: sebbene negli ultimi anni l'incidenza sugli arrivi via mare sia diminuita (15,8% nel 2021, 11,5% nel 2022, 11, 1% nel 2023), in termini assoluti i bambini e gli adolescenti arrivati nel corso dell'anno sono più del doppio di quanti erano arrivati nello stesso periodo lo scorso anno (erano 2.505 il 13 giugno del 2022). "Chiediamo innanzitutto - afferma Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children - un impegno diretto delle istituzioni italiane, degli Stati membri e dell'Unione Europea, che stanno avviando i negoziati per i regolamenti su Asilo e Migrazione, per la creazione di un sistema europeo strutturato di ricerca e soccorso in mare, che garantisca lo sbarco rapido in un porto sicuro nel minor tempo possibile e salvaguardi la vita e risparmi ulteriori sofferenze ai numerosi bambini e ragazzi che si trovano spesso a bordo. L'Italia può vantare una delle migliori leggi in Europa in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati, la legge 47 del 2017, fortemente voluta da Save the Children e dalle principali organizzazioni di tutela dei diritti di minori, migranti e rifugiati e dagli operatori del settore. Tuttavia, ad oggi, la legge non è stata ancora pienamente attuata e continuano a persistere alcune criticità, a partire dalla situazione alle frontiere e la prima accoglienza".

Per Save The Children, inoltre, è necessario promuovere una cooperazione bilaterale tra polizie di paesi confinanti per assicurare la corretta identificazione di bambini e adolescenti, scongiurare respingimenti di minorenni e prevedere un nuovo meccanismo di trasferimento che assicuri procedure di ricongiungimento familiare più agevoli e rapide, anche con fratelli, sorelle e altri membri della famiglia. Infine sullo "snodo fondamentale' della prima accoglienza propone di prevedere un numero adeguato di posti su tutto il territorio.

"RIbadiamo la necessità di un sistema nazionale organico di prima accoglienza - previsto dalla legge 47 e ancora inattuato - con la attivazione di Centri di prima accoglienza distribuiti sul territorio nazionale specificamente dedicati ai minori per un tempo di permanenza di 30 giorni massimo, funzionali alla definizione del loro successivo percorso e collocamento nella rete della accoglienza diffusa (rete Sai) gestita dai Comuni, con un focus particolare sulla promozione dell'affido familiare" , sottolinea Raffaela Milano, Direttrice Programmi e Advocacy Italia Europa di Save the Children.