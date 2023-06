Il villaggio egiziano di Ibrash in lutto per il naufragio greco

(ANSAmed) - IL CAIRO, 22 GIU - Il naufragio del 14 giugno scorso al largo del Peloponneso, quello in cui è affondato il peschereccio con circa 750 migranti, forse anche 800, ha colpito le coscienze in molte parti del mondo, ma soprattutto in un villaggio egiziano da cui provenivano ben 36 persone coinvolte nel disastro avvenuto a sud-ovest di Pylos.



Il villaggio egiziano in lutto per il naufragio in Grecia è Ibrash, nel governatorato di Sharqiyya, quello del sud-est del Delta del Nilo con capoluogo Zagazig. Mentre continua la ricerca dei cadaveri, i familiari cercano in tutti i modi di sapere quale sia stata la sorte dei loro congiunti e pregano affinché questi siano tra i pochi che si sono salvati. Ma, con il passare dei giorni, questa speranza svanisce aprendo la via al pianto.



Sui social network e su internet, genitori stanno cercando qualsiasi indizio sui propri figli, compresi alcuni di meno di 16 anni. Aspettano la pubblicazione delle liste coi nomi delle persone salvate per cercarvi quello più familiare. Almeno fino a giovedì, le autorità egiziane non avevano potuto render noto nemmeno il numero di egiziani morti o dispersi nell'incidente.



Testimoni citati dalla Bbc riferiscono che alcuni giovani e pure dei giovanissimi, quasi bambini, hanno intrapreso il viaggio verso la Libia con destinazione l'Europa senza informare le loro famiglie.



Davanti alle telecamere, la famiglia di un migrante ha gridato senza sosta: "Stiamo cercando di sapere se sono vivi o morti. Abbiamo implorato tutti", ha detto la sorella di uno dei dispersi.



"Abbiate pietà di noi. Capite la nostra sofferenza. Se i nostri fratelli sono vivi, vogliamo saperlo. Se sono morti, rivogliamo i loro corpi. È tutto ciò che vogliamo", ha detto il fratello di una possibile vittima, circondato da altre persone che avevano parenti a bordo del peschereccio affondato.



Un padre ormai quasi rassegnato ad aver perso nel disastro il figlio Mohamed di 16 anni ha raccontato, con gli occhi colmi di lacrime, che il ragazzo aveva "visto altri giovani che hanno già intrapreso il viaggio ed era invidioso delle loro foto in Europa: così, ha deciso di viaggiare senza dirmelo". "L'ho chiamato per chiedergli di rinunciare al viaggio, ma lui mi ha risposto: lasciami in pace, voglio andare per la mia strada. La vita è difficile, nel villaggio", ha raccontato ancora.



Mostrando le foto del figlio sul suo cellulare, il genitore ha chiesto: "Mio figlio è ancora vivo? È morto? Voglio saperlo con certezza. Sono stanco. Non riesco più a dormire".



La casa del padre di Mohamed è quella tipica di una famiglia povera al punto di spingere un giovane a rischiare la vita, e in questo caso quasi sicuramente anche a perderla. L'uomo è stato ripreso seduto sul pavimento, su una stuoia di plastica, in una stanza senza mobili.



"Mio figlio ha ottenuto il numero del trafficante, che gli ha spiegato il percorso. Gli ha detto che c'era una persona ad Alessandria che lo avrebbe portato al terminal di Saloum", il valico con la Libia, "e poi una guida che lo avrebbe portato" in terra libica, ha riferito ancora il padre di Mohamed. "Dopo la partenza", un uomo "del trafficante ha chiesto 140.000 sterline (egiziane) per il viaggio, altrimenti non avrei più potuto rivedere mio figlio", racconta l'uomo citando la tentata estorsione di una cifra equivalente a circa 4.120 euro, 50 volte un salario minimo. (ANSAmed).





