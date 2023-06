'Cinquanta migranti marocchini dispersi in mare dall'11 giugno'

(ANSAmed) - RABAT, 22 GIU - Una cinquantina di migranti marocchini sono dispersi da più di dieci giorni al largo delle coste del sud del Marocco, dopo aver tentato di raggiungere la Spagna a bordo di un barcone clandestino. E' quanto si apprende da un familiare di uno dei migranti.



I migranti, 51 in tutto, "domenica 11 giugno all'alba, secondo le informazioni in nostro possesso, si sarebbero imbarcati al largo di Agadir su un barcone di migranti clandestini diretti alle Isole Canarie", ha affermato Amine Aharrouy, familiare di uno dei migranti.



"Ad oggi, non abbiamo ulteriori notizie di ciò che potrebbe essere accaduto loro", ha spiegato. "Speriamo che le autorità marocchine possano chiarire cosa sia accaduto", ha aggiunto Aharrouy, che ha voluto parlare a nome delle famiglie degli scomparsi. L'Associazione marocchina per i diritti umani (Amdh) ha invitato le autorità a "indagare e intervenire immediatamente". (ANSAmed).





