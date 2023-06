Al via a Dubai la costruzione di un grattacielo da 3 mld dollari

(ANSAmed) - ROMA, 22 GIU - È iniziata la costruzione di un nuovo edificio residenziale da 3 miliardi di dollari a Dubai. Si tratta della 'Al Habtoor Tower', situata nei pressi di Sheikh Zayed Road, che dovrebbe raggiungere i 345 metri di altezza al termine dei lavori e conterà più di 1.700 unità abitative. Il completamento è previsto per il terzo trimestre del 2026, scrive il quotidiano emiratino The National. Una volta completato, il grattacielo sarà l'11° edificio residenziale più alto del mondo Il progetto di Al Habtoor City è stato annunciato solo il mese scorso, ma oltre il 20% delle proprietà è già stato acquistato.



"Dalla rapidità con cui si vendono le proprietà si capisce che c'è bisogno di questo tipo di edifici", sostiene Omar Kabalan della Provident Real Estate, responsabile del progetto di vendita della Al Habtoor Tower. Gli acquirenti provengono da tutto il mondo.



"Stiamo assistendo a un mix di persone provenienti da diversi Paesi, ma finora hanno investito molti russi", ha confermato Kabalan. "Probabilmente c'è una ripartizione abbastanza equa tra coloro che acquistano per investire e coloro che vogliono vivere nelle unità immobiliari". I grattacieli sono una vista comune nello skyline di Dubai, con l'emirato che ospita l'edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa, alto 828 metri. Anche due dei cinque edifici residenziali più alti del mondo si trovano nell'emirato: si tratta della Princess Tower, di 413,7 metri, e della 23 Marina, di 392,8 metri, entrambe a Dubai Marina.



(ANSAmed).





Ottieni il codice embed