Incidenti fra drusi e polizia israeliana sul Golan

(ANSA) - TEL AVIV, 21 GIU - Migliaia di drusi si sono scontrati oggi sulle alture del Golan con la polizia israeliana nel corso di una manifestazione di protesta, la seconda in due giorni, contro la progettata installazione di pale eoliche in zone agricole vicine alla città di Majdel Shams. Lo ha riferito la radio pubblica Kan secondo cui i dimostranti hanno lanciato contro gli agenti sassi, fuochi d'artificio ed alcune bottiglie incendiarie e sono stati respinti con gas lacrimogeni. Uno degli agenti, trovatosi in pericolo immediato, ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco in aria.



Secondo l'emittente la società che ha vinto l'appalto per la installazione delle pale eoliche ha sottoscritto in passato contratti con agricoltori della zona per utilizzare i loro terreni. Ma in seguito gli agricoltori hanno cambiato idea e chiedono di poter annullare gli impegni presi in precedenza.



La radio ha aggiunto che in seguito agli incidenti si avverte una crescente tensione anche in altre località druse, nella zona di Haifa. (ANSA).





