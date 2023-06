Cisgiordania: coloni danno fuoco a case e auto a Turmus Aya

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 GIU - Decide di coloni hanno dato alle fiamme case e veicoli nella cittadina palestinese di Turmus Aya non distante da Ramallah in Cisgiordania. Lo riportano fonti della sicurezza israeliane citate dai media.



Secondo il sindaco della città - citato dalla Wafa - sono stati dati alle fiamme circa 60 veicoli e 30 case e 12 palestinesi sono stati feriti. L'attacco è avvenuto alla fine delle esequie di Nahman Shmuel uno dei 4 israeliani uccisi in un attentato terroristico da due palestinesi ieri ad Eli, insediamento ebraico, in Cisgiordania.



I media hanno ricordato che i fatti di Turmus Aya sono analoghi a quanto successo nello scorso febbraio a Huwara, vicino Nablus in Cisgiordania, in un assalto dei coloni - condannato dalla leadership israeliana - dopo l'uccisione di due israeliani in un attentato. (ANSAmed).





