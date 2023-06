(ANSAmed) - LAMPEDUSA, 20 GIU - Altri 34 migranti, originari di Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Camerun, Liberia e Congo, sono sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa dopo che il barchino di 7 metri sul quale viaggiavano è stato agganciato a poche miglia dalla costa dalla motovedetta Pv7 Paolini della Guardia di finanza. Salgono a 6, per un totale di 252 persone, gli approdi dalla mezzanotte. Il gruppo, fra cui 6 donne, ha riferito d'essere salpato da Sfax, in Tunisia, nella serata di domenica e d'aver pagato 2.500 dinari tunisini a testa. Anche loro sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.



Intanto, 600 migranti hanno iniziato ad imbarcarsi sulla nave Dattilo per fare rotta verso Reggio Calabria. A disporre i trasferimenti è stata la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale. Al momento, dopo l'ingresso degli ultimi 34 sbarcati, nella struttura di primissima accoglienza ci sono complessivamente 1.161 persone a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed