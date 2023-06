Tunisia: ong chiedono chiarezza sugli accordi migratori con l'Ue

TUNISI - Una decina di partiti e associazioni tunisine esprimono in una dichiarazione congiunta la loro opposizione a quello che definiscono "come un possibile accordo di cooperazione Tunisia-Ue, in cambio di un massiccio rimpatrio di migranti irregolari tunisini e subsahariani in Tunisia". Tra i firmatari i partiti politici Afek Tounes, Al Massar, il collettivo Soumoud, l'Osservatorio nazionale per la difesa della civiltà dello Stato e altre personalità della società civile.

I firmatari esprimono la loro preoccupazione per la possibile conclusione di un accordo con l'Ue che renda la Tunisia terra di accoglienza e insediamento per migranti irregolari, riferendosi al recente annuncio del raggiungimento di un accordo sui migranti ad opera dei 27 e alle visite di diversi leader europei in Tunisia e dei loro annunci su un possibile accordo con la Tunisia entro la fine di giugno. I partiti, le associazioni e le organizzazioni firmatarie "affermano che il potere in essere dovrebbe comunicare all'opinione pubblica i dettagli del negoziato con l'Europa, rilevando la necessità di adottare un approccio nuovo, umano e democratico nell'affrontare il tema della migrazione clandestina e irregolare".