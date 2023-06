Il Papa e Mattarella, 'non ignorare il dramma dei rifugiati'

ROMA - "Circa 100 milioni di uomini, donne e bambini, in tutti i continenti, sono costrette a lasciare le proprie case per trovare protezione contro la persecuzione, gli abusi, le violenze. Il senso di umanità e il rispetto per i più alti valori iscritti nella Costituzione repubblicana impongono di non ignorare il loro dramma". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della giornata mondiale del rifugiato.

"Nella consapevolezza delle numerose sfide che ci vedono protagonisti a difesa dei rifugiati - prosegue il capo dello Stato - desidero ringraziare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, con il quale l'Italia intrattiene intensi vincoli di collaborazione. Ringrazio altresì il personale delle varie Amministrazioni dello Stato e tutti gli operatori della protezione internazionale e dell'accoglienza che, con grande professionalità e profondo spirito umanitario, si adoperano quotidianamente per alleviare le sofferenze dei rifugiati e garantire loro l'accesso ai servizi essenziali".

Mattarella ha poi sottolineato che "da sempre l'Italia è in prima linea nell'adempiere all'alto dovere di solidarietà, assistenza e accoglienza, secondo quanto previsto dalla Costituzione per coloro ai quali venga impedito nel proprio Paese l'effettivo esercizio dei diritti e delle libertà democratiche".

"Pensando a Cristo presente in tanti disperati che fuggono da conflitti e cambiamenti climatici, occorre far fronte al problema dell'accoglienza, senza scuse e indugi. Affrontiamolo insieme, perché le conseguenze si ripercuotono su tutti. #WithRefugees", ha twittato Papa Francesco. Mentre il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato che "nella Giornata Mondiale del Rifugiato il governo rinnova il suo impegno a proteggere e trovare soluzioni durature per i rifugiati, anche attraverso corridoi umanitari in grado di favorire flussi migratori legali e contrastare violenze e persecuzioni. Soprattutto in Sahel e Nord Africa".