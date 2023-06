(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 GIU - Almeno 4 israeliani sono rimasti uccisi in un attaccoa colpi d'arma da fuoco avvenuto ad una stazione di servizio nell'insediamento ebraico di Eli, vicino Nablus, in Cisgiordania. Lo hanno riferito, citati dai media, i medici secondo cui altre 4 persone sono state trasportate in ospedale in differenti condizioni. L'esercito ha confermato che i "terroristi hanno aperto il fuoco alla stazione di servizio". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed