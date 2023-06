(ANSAmed) - LAMPEDUSA, 20 GIU - Sono 1.359 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove durante la notte sono giunti i 218 ultimi sbarcati. Dalla struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola, ieri, con i traghetti di linea per Porto Empedocle, erano state trasferite 430 persone. Per oggi, mentre la Prefettura di Agrigento attende conferma dell'arrivo a Lampedusa della nave Diciotti che dovrebbe imbarcare 600 migranti, è stato già disposto il trasferimento, in mattinata, di 232 persone con il traghetto Galaxy che in serata arriverà a Porto Empedocle. (ANSAmed).





