Scontri con Israele in Cisgiordania, quattro palestinesi uccisi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 GIU - Sono quattro i palestinesi morti dopo essere stati feriti questa mattina in violenti scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. Lo ha confermato il ministero della Sanità locale citato dalla Wafa che ha identificato i morti in Khaled Azzam Darwish (21 anni), Ahmed Yusef Saqr (15), Qassam Faisal Abu Sariya (29) e Qais Majdi Adel Jabareen (21 anni). Il numero dei feriti è 45, 9 dei quali definiti gravi.

L'operazione dell'esercito a Jenin era per "catturare 2 sospetti ricercati" con "un massiccio scambio di spari tra soldati e uomini armati nell'area", ancora in corso. Lo ha detto il portavoce militare israeliano secondo cui "è stato lanciato un vasto numero di ordigni esplosivi contro i soldati che hanno risposto". Inoltre, "un veicolo militare è stato colpito da un ordigno mentre usciva dalla città. Il veicolo è stato danneggiato". Dopo aver "identificato uomini armati, elicotteri dell'esercito hanno aperto il fuoco in modo da favorire l'uscita dei militari". Video sui social mostrano almeno un razzo sparato dall'elicottero. (ANSAmed).