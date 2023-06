(ANSAmed) - ROMA, 19 GIU - La Bbc ha ottenuto prove che mettono in dubbio il resoconto della guardia costiera greca sul naufragio di migranti avvenuto mercoledì scorso davanti alle coste elleniche in cui si teme che centinaia di persone siano morte. L'analisi del movimento di altre navi nell'area suggerisce che il peschereccio sovraffollato non si è mosso per almeno sette ore prima di capovolgersi. La guardia costiera sostiene che l'imbarcazione era in rotta verso l'Italia e non necessitava di soccorsi.



Al momento risultano almeno 78 persone morte, ma le Nazioni Unite affermano che ne mancano almeno 500 all'appello. L'Onu ha chiesto un'indagine sulla gestione del disastro da parte della Grecia. Funzionari greci sostengono che le persone a bordo hanno riferito che non volevano aiuto e che non erano in pericolo fino a poco prima che la loro barca affondasse. (ANSAmed).





