(ANSAmed) - ATENE, 14 GIU - "Un'altra tragedia nell'Egeo che rafforza l'urgenza di un'azione concreta e globale da parte degli Stati per salvare vite in mare e ridurre i viaggi pericolosi, ampliando i percorsi sicuri e regolari per la migrazione". Lo afferma tramite un post su Twitter l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) a proposito del naufragio di un peschereccio, a sud del Peloponneso, che ha causato la morte di almeno 78 persone.



Nel post si ricorda come i sopravvissuti, finora, siano 104 mentre sul peschereccio si stima viaggiassero almeno 400 persone: "Temiamo che molte altre vite siano andate perse", si legge nel post. (ANSAmed).





