Social di nuovo oscurati in Algeria per esami di maturità

(ANSAmed) - ALGERI, 12 GIU - Per il settimo anno consecutivo, le autorità algerine hanno di nuovo bloccato l'accesso ai social e alle reti mobili per prevenire illeciti come la diffusione di tracce e soluzioni durante gli scritti dell'esame di maturità.



Il governo di Algeri non ha rilasciato nessun commento ufficiale sull'operazione ma, come osservato dall'ANSA, già da ieri è impossibile accedere alle maggiori piattaforme social, in particolare Facebook, Twitter, Youtube.



Circa internet sulla rete fissa di Algérie Télécom (l'unico operatore del Paese), l'accesso ai siti avviene normalmente tramite vari navigatori, ma non ai social network.



Il Paese nordafricano ha fatto ricorso a queste misure per il settimo anno consecutivo, al fine di evitare la pubblicazione delle domande e risposte principalmente sui social media, come era già avvenuto nel 2017.



Si prevede che il blocco proseguirà, con qualche interruzione, fino a giovedì, quando finiranno gli esami. Più di 790.000 candidati dovrebbero sostenere gli esami di maturità quest'anno, secondo dati ufficiali del ministero dell'istruzione algerino. (ANSAmed).





