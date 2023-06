Convegno ad Amman su ruolo donne nel rilanciare la lingua araba

ROMA - Ha preso il via oggi ad Amman la terza conferenza scientifica internazionale dal titolo 'Le donne e il linguaggio della lingua araba nell'imprenditoria e nell'istruzione digitale', organizzata dall'Università araba della capitale giordana, in collaborazione con la Commissione internazionale americana per l'Innovazione, lo Sviluppo e gli Investimenti e l'Accademia di reclutamento e formazione Umm Al-Qura. Lo rende noto l'agenzia di stampa Petra.



La conferenza, della durata di due giorni, tratterà diversi argomenti, tra cui la presenza delle donne nelle immagini digitali, gli obiettivi dell'istruzione e dello sviluppo sostenibile, la creatività femminile nel linguaggio della poesia, della drammaturgia e dell'infanzia, e il ruolo delle università nell'incoraggiare l'imprenditoria digitale e nel raggiungere lo sviluppo sostenibile in progetti comuni. La presidente della Commissione femminile del Senato, Khawla Armouti, ha sottolineato in un discorso che le donne sono partner fondamentali nel processo di rivitalizzazione della lingua araba, lodando il loro ruolo nei processi educativi, sociali, politici, culturali e produttivi a tal fine.