Al via esami maturità per 426mila studenti in Marocco

RABAT - Esami di maturità al via, questa mattina in Marocco, per 426mila candidati. Il 58% degli studenti sono iscritti a licei tecnici o scientifici contro il 41% dei licei classici, l'1% concorre per un diploma tecnico-professionale. Da notare che il 43% degli iscritti proviene da scuole internazionali e il 10% da istituti privati.



Sono in totale 1.753 le aule d'esame messe a disposizione per questa prova che si svolge nelle diverse fasi fino al 10 giugno.



Casablanca concentra il maggior numero di studenti e per organizzare questa mega sessione con oltre 180 mila candidati, l'Accademia Regionale dell'Istruzione e della Formazione (Aref) mobilita un sistema considerevole, che comprende quasi 19.000 insegnanti per la supervisione (baccalaureato nazionale e regionale) e 7.200 per la correzione. I test escono dal Centro d'esame regionale (sorvegliato da 65 telecamere interne ed esterne, oltre che dalle guardie giurate, 24 ore su 24), sotto forma di convogli scortati dalle forze dell'ordine e dalla gendarmeria. La loro missione è distribuire un milione di copie al giorno alle 16 delegazioni provinciali della regione. Ogni convoglio ha una media di 5 veicoli. I risultati, in tutto il Marocco, saranno disponibili a partire dal 19 giugno; dal 5 all'8 luglio la seconda sessione di prove.