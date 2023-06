La Life support arrivata in porto a Marina di Carrara

MARINA DI CARRARA - Si sono concluse poco prima delle 11:30 le operazioni di sbarco dei 29 migranti dalla nave Life support di Emergency, giunta stamani al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara). Tutti sono stati trasferiti al centro CarraraFiere per i controlli delle forze dell'ordine e sanitari. Tra i 29 migranti, tratti in salvo il 2 giugno al largo della Libia, ci sono un bambino di 2 anni con la madre e altre 2 donne: tutti e 4 rimarranno in provincia di Massa Carrara, i 26 uomini saranno invece distribuiti nelle altre province toscane. Lo ha spiegato il prefetto di Massa Carrara Guido Aprea, insieme alla sindaca Serena Arrighi tra i presenti stamani al porto di Marina di Carrara.



Secondo quanto spiegato da Emergency, i 29 migranti sono originari di Eritrea, Etiopia, Gambia e Sudan ed erano partiti da Sabratah, in Libia. Riguardo alle loro condizioni Olivier Manzardo di Emergency ha spiegato che "sono abbastanza buone": quando sono stati soccorsi c'era qualche caso di disidratazione, problemi medici minori", nessuno con le gravi ustioni che sono provocate dal contatto di carburante e acqua salata. Manzardo ha anche spiegato che i 29 migranti sono stati soccorsi a bordo di una piccola imbarcazione "non adatta: aveva sì due motori ma uno si era già rotto a meno di metà della traversata".



E' la terza volta che il porto toscano viene assegnato a una nave delle ong come destinazione per lo sbarco di migranti soccorsi in mare. La stessa Life support era stata destinata a Marina di Carrara lo scorso 19 aprile - allora erano state 55 le persone scese a terra, tra le quali anche due presunti scafisti poi fermati dalla polizia - mentre il 29 gennaio era toccato alla Ocean Viking dell'ong Sos Mediterrane', con 95 migranti.