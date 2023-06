(ANSAmed) - REGGIO CALABRIA, 5 GIU - Una barca a vela con a bordo 61 migranti in navigazione verso le coste calabresi è stata intercettata nelle scorse ore dalla guardia costiera a circa 100 miglia da Roccella Ionica, nella Locride. Una volta raggiunti i migranti sono stati avvicinati e trasbordati su una motovedetta della capitaneria di porto diretta nel porto di Roccella Ionica. Ancora non si conosce la nazionalità dei profughi ma tra loro ci sono 10 minori e 20 donne. Appena giunti al porto della cittadina, i migranti verranno sistemati nel centro di prima accoglienza dove verranno prestate loro le prime cure e saranno identificati in attesa di essere trasferiti in base al riparto stabilito dal Ministero dell'Interno. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed