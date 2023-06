Marocco: 'operazione Marhaba' per arrivi residenti all'estero

RABAT - Parte oggi e prosegue fino al 15 settembre l'operazione di accoglienza per i marocchini residenti all'estero che tornano in patria per le vacanze estive. Nelle ferie sono incluse anche le feste religiose, la prima delle quali, l'Aid o Festa del sacrificio cade a fine giugno. Tra Francia, Marocco, Italia e Spagna, sono 24 i punti d'assistenza organizzati sotto l'alto patronato del re del Marocco e in collaborazione con la Fondazione Mohammed V per la Solidarietà. L'operazione "Marhaba", che in arabo significa benvenuti, mobilita 1.400 volontari tra assistenti sociali, medici e paramedici e fornisce assistenza sociale e di primo soccorso. In Italia ha la sua base operativa nel porto di Genova. Il centralino con numero verde (080 000 23 23 e 080 86 90793) è raggiungibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24 durante tutto il periodo. Per le chiamate dall'estero funzionano i numeri: 00212 537 20 5566 e 00212 537 20 6666; per l'Italia 0039 340 685 9385.