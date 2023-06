Gerusalemme: polizia arresta 3 persone per commenti anti gay

TEL AVIV - La polizia israeliana ha fermato 3 persone per aver espresso "posizioni estreme" anti gay alla vigilia della manifestazione del 'Pride' indetta nel pomeriggio di oggi a Gerusalemme dai movimenti Lgbtq+. In vista di possibili disordini, la polizia ha messo in campo circa 2mila agenti anche perchè è stata indetta una protesta contro il 'Pride' da parte del gruppo radicale di destra 'Lehava' che, secondo i media, ha definito la manifestazione gay "la Parata dell'abominio". Al 'Pride' è data per certa la partecipazione dell'ambasciatore Usa in Israele Tom Nides e del capo dell'opposizione israeliana Yair Lapid.



Nel 2015 un ebreo ortodosso - poi condannato - pugnalò a morte una ragazza di 16 anni che partecipava alla dimostrazione. L'uomo, Yishai Schlissel (39 anni), era recidivo.