In Tunisia la pioggia allevia la siccità, dighe più piene

TUNISI - Con le piogge delle ultime settimane migliora leggermente la situazione idrica in Tunisia.



Lo ha annunciato 'Osservatorio nazionale per l'agricoltura (Onagri), precisando che i tassi di riempimento delle dighe hanno raggiunto il 36,5% nel nord, l'11,3% nelle zone centrali e il 9,2% nella penisola del Cap Bon. Le riserve complessive delle dighe si sono quindi attestate a 716,6 milioni di m3 alla data del 28 maggio 2023, a seguito delle ultime piogge, anche se inferiori rispetto ai 1136,5 milioni di m3 durante lo stesso periodo del 2022.



Onagri ha comunque registrato un miglioramento della raccolta mensile complessiva per maggio 2023 a 113,3 milioni di m3, rispetto alla raccolta mensile media (75,4 milioni di m3). Tra le dighe con afflussi migliorati, l'Osservatorio ha citato le dighe di Mallègue, Sejnane e Sidi Barrak.