Corpi di 6 migranti riaffiorano al largo di Mykonos e Antiparos

ATENE - Sommozzatori hanno avvistato cinque cadaveri - quattro donne e un uomo - di migranti rimasti vittime del naufragio di un motoscafo, affondato al largo della costa dell'isola greca di Mykonos, nel mare Egeo, lo scorso 26 maggio Un sesto corpo, quello di una donna, è stato portato dalla marea sugli scogli della vicina isola di Antiparos.



lnizialmente le vittime accertate della tragedia erano 3, ma il bilancio provvisorio sale ora a 9, sette donne e due uomini.



Le persone salvate sono finora 2 mentre i testimoni affermano che a bordo del barcone a motore c'erano 17 persone. Ci sono quindi ancora almeno 6 dispersi in mare.



I corpi in mare sono stati recuperati dalla Guardia costiera greca e portati a Kalafati. Le ricerche sono ancora in corso per ritrovare gli altri dispersi.



Malgrado il calo ufficiale del numero dei richiedenti asilo, la Grecia ha conosciuto un forte incremento degli arrivi di migranti nel 2023 rispetto al 2022, quando in totale gli arrivi erano quasi raddoppiati (+96%) rispetto al 2021.