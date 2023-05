(ANSAmed) - BEIRUT, 30 MAG - Un colonnello dell'esercito russo è stato ucciso nel nord-ovest della Siria in un attacco attribuito a una milizia qaidista sostenuta di fatto dalla Turchia. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco si è verificato nelle ultime ore nella regione di Idlib, in un'area a ridosso della linea di demarcazione tra l'area governativa e quella controllata da Hay'at Tahrir Sham (Hts), coalizione di gruppi qaidisti cooptati da Ankara.



Per ora non ci sono conferme ufficiali dell'uccisione del colonnello russo in Siria da parte delle autorità di Mosca.



(ANSAmed).





