Israeliano ucciso in sparatoria in insediamento ebraico

TEL AVIV - E' morto il civile israeliano, di circa 30 anni, ferito oggi in un attacco a colpi d'arma da fuoco avvenuto nei pressi dell'insediamento ebraico di Khermesh, vicino Tulkarem, in Cisgiordania. Lo ha riferito la radio militare. L'esercito ha aperto una caccia all'uomo per catturare gli autori dell'attacco che hanno sparato all'israeliano da un'auto per poi dileguarsi.



L'uomo, colpito all'ingresso dell'insediamento ebraico da vari colpi d'arma da fuoco nella parte superiore del corpo, era stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è deceduto.