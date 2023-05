Cisgiordania: 1 morto e 7 feriti in scontri con Israele

TEL AVIV - E' di un morto e 7 palestinesi feriti il bilancio degli scontri con l'esercito israeliano avvenuti questa mattina in varie zone della città di Jenin, nel nord della Cisgiordania Lo ha fatto sapere il Ministero della sanità locale, citato dall'agenzia Wafa, che ha identificato la vittima in Ashraf Mohammad Ibrahim (37 anni), un ex detenuto nelle carceri israeliane e agente dell'Intelligence palestinese. Ibrahim - secondo la Wafa - ha riportato negli scontri colpi di arma da fuoco "all'addome e al petto".



L'esercito ha fatto sapere che durante l'operazione palestinesi armati hanno aperto contro i soldati "un massiccio fuoco" e hanno lanciato ordigni esplosivi contro i veicoli militari.



Secondo la Wafa, due persone sono state arrestate dall'esercito. I media hanno riferito di altri scontri anche vicino Ramallah e Nablus.