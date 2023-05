(ANSAmed) - MADRID, 26 MAG - Quasi un milione di elettori chiamati alle urne per le amministrative e comunali in programma domenica in Spagna ha espresso il proprio voto per corrispondenza: è quanto reso noto dalle Poste del Paese iberico in un comunicato. Tale cifra (oltre 984.000 persone) è superiore del 6,4% a quella registrata per l'ultima tornata elettorale corrispondente, aggiunge la nota.



Negli ultimi giorni, il sistema di voto per posta spagnolo è stato al centro delle polemiche, dopo che sono emersi alcuni casi di presunti tentativi di frode elettorale, in particolare nell'enclave di Melilla e in alcuni piccoli comuni. In totale, alle urne sono chiamati circa 35,5 milioni di cittadini.



