Alarm Phone, ancora nessuna notizia della barca con 500 migranti

(ANSAmed) - ROMA, 26 MAG - Ancora nessuna notizia del barcone con 500 migranti partito alla Libia che un paio di giorni fa aveva contattato Alarm Phone chiedendo aiuto. "Stiamo continuamente ricevendo chiamate preoccupate dai parenti delle persone a bordo. Esse non sono tra quelle recuperate dalle autorità italiane. Vogliamo risposte", chiede il servizio telefonico.



Il natante, che si era messo in contatto con la Alarm Phone già da due giorni, ha a bordo 500 persone, tra cui almeno 45 donne, anche in stato di gravidanza, e 56 bambini, di cui uno nato durante la navigazione. La Life Support si è diretta immediatamente verso la posizione dell'imbarcazione effettuando una ricerca attiva di 24 ore consecutive, ma da mercoledì pomeriggio se ne sono perse le tracce. La ong Sea Watch ha effettuato una ricerca per due giorni consecutivi con il suo aereo, Sea Bird, senza trovare indizi della presenza dell'imbarcazione. Né la Life Support, né Ocean Viking, che hanno pattugliato l'area, hanno trovato segni di naufragio.



"Attualmente ci troviamo nel Mediterraneo Orientale, davanti alla Cirenaica. Un'ipotesi potrebbe essere che il motore abbia ripreso a funzionare e che la barca stia navigando verso la Sicilia, ma, spiega Emergency, "non abbiamo nessuna evidenza di questo". (ANSAmed).





