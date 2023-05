Msf, 'dal 2022 sono scomparse 940 persone arrivate a Lesbo'

ROMA - "Da quando abbiamo iniziato a fornire assistenza medica d'emergenza ai migranti arrivati in barca a Lesbo nel giugno 2022, non siamo riusciti a rintracciare circa 940 persone nei luoghi segnalateci", è la denuncia di Nihal Osman, coordinatore del progetto di Medici senza frontiere a Lesbo. Secondo Msf, la condizione dei migranti sull'isola greca si sta sempre più deteriorando. In particolare nell'ultimo periodo sarebbero arrivate diverse segnalazioni di violenze, rapimenti, detenzioni e privazioni di cibo e riparo.



Gli operatori di Msf vengono contattati dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e altre organizzazioni che operano sull'isola ogniqualvolta arrivano migranti a Lesbo che hanno bisogno di cure mediche.

Nell'ultimo anno, però, è capitato che alcune persone raccontassero di essere state vittime di attacchi da parte di uomini mascherati che li hanno respinti con la forza in mare. "Passiamo ore, a volte giorni, a cercarle perché spesso si nascondono nelle foreste", ha dichiarato Osman.



L'Ong ha inoltre denunciato le condizioni delle persone all'interno dei centri di accoglienza di Mavrovouni e Megala Therma, che secondo Msf "sono stati progettati per limitare fortemente i movimenti delle persone e tenerle rinchiuse in strutture simili a prigioni". Msf ha chiesto alle autorità greche e alla Commissione europea di indagare sulle segnalazioni di violenze e maltrattamenti, di garantire assistenza medica tempestiva e di qualità ai migranti e di porre fine alla detenzione arbitraria di persone garantendo loro rapido accesso alla registrazione e all'identificazione.