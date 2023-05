Amman, nozze del principe non c'entrano con ecomostro a Tavolara

(ANSAmed) - ROMA, 25 MAG - La corte di re Abdallah II di Giordania smentisce che il mega gazebo comparso in Sardegna sulla costa dell'area marina protetta Tavolara-Punta Coda Cavallo abbia alcunché a che fare con le imminenti nozze del principe ereditario Al Hussein bin Abdullah, contrariamente a quanto riferito da diversi media.



Si tratta di "notizie false" che "citano i preparativi in corso per una festa" per "celebrare il matrimonio di Sua Altezza Reale il Principe Ereditario Al Hussein bin Abdullah II e la sua fidanzata Miss Rajwa Khalid Alseif, dopo il loro imminente matrimonio ad Amman il primo giugno 2023", ha detto una fonte della Corte Hashemita, sottolineando al contrario che "tutte le celebrazioni relative al matrimonio del principe ereditario Al Hussein e della signorina Rajwa si svolgeranno rigorosamente in Giordania".



La struttura, un gigantesco gazebo in tubolari d'acciaio, alto oltre 10 metri, lungo almeno 50 e largo una trentina, è comparso dall'oggi al domani nel piccolo eden di Cala Finanza, angolo del litorale di Loiri Porto San Paolo, a sud di Olbia e della Costa Smeralda.



Tuttavia, ha affermato ancora la stessa fonte, non ha nulla a che vedere con il matrimonio del principe, poiché "non vi è alcuna intenzione di tenere alcuna celebrazione relativa all'occasione al di fuori del Regno". (ANSAmed).





