A Suez disincagliato il cargo arenatosi stamattina

(ANSAmed) - IL CAIRO, 25 MAG - L'Autorità del canale di Suez ha "rimesso in galleggiamento con successo" la M/V (motonave) Xin Hai Tong 23": lo segnala un tweet della compagnia Leth che fornisce servizi per la strategica via d'acqua egiziana.



L'annuncio è stato fatto circa due ore dopo la segnalazione dell'incagliamento.



La nave portacontainer battente bandiera di Hong Kong, si era incagliata stamane. Tre rimorchiatori hanno lavorato per liberare la nave, che si trova a sud del canale, sul suo lato orientale.



Due anni fa il Canale di Suez è rimasto impraticabile per quasi una settimana dopo che una gigantesca nave portacontainer era rimasta bloccata. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed